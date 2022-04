Messina, la prima volta di un questore donna. Ioppolo: «Nel nostro mestiere questo non conta»

«È un’emozione ed un orgoglio tornare qui a fare il questore di Messina ed essere la prima donna a ricoprire l’incarico. Però io non sottolineerei il fatto di essere donna, nel nostro mestiere è importante avere le capacità, l’impegno, la dedizione e non altro. Ritorno in un posto dove mi sono trovata molto bene, ho lavorato tanto e sono riuscita a crescere professionalmente. Tuttavia è un posto dal quale manco da 15 anni e quindi devo approfondire molti aspetti per dire di nuovo di conoscerlo bene». A dirlo è il neo questore di Messina Gabriella Ioppolo durante il suo incontro con la stampa. «Ho trovato - ha detto Ioppolo - una Questura con personale molto preparato professionalmente e auspico di poter lavorare bene».

«Non penso - ha concluso - di trovare particolari difficoltà. Un aspetto sul quale mi interessa lavorare molto è la percezione della sicurezza tra cittadini che secondo me è molto importante».

Ioppolo è nata a Catania, ma ha lavorato per molti anni a Messina, dove è stata trasferita nel 1989, rivestendo l’incarico di capo di gabinetto della Questura dal 2005 al 2008 e dal 2009 dirigente della sezione della polizia stradale di Messina. Dal 2010 al 2013 ha diretto la sezione della polizia stradale di Palermo. Per circa un anno è stata vicario del Questore di Siracusa, in cui si è particolarmente distinta per aver coordinato i servizi di ordine e sicurezza pubblica per l’eccezionale afflusso di migranti provenienti dal Nord Africa. Dal giugno 2014 ha diretto la prima zona polizia di frontiera del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, prima di essere nominata Questore di Lecco. Dal marzo del 2017, fino a poche settimane fa, è stata questore di Siracusa. A Messina sostituisce Gennaro Capoluogo, nominato il 31 marzo esperto della sicurezza presso le Nazioni Unite a New York.

Nel video l'intervista di Rosario Pasciuto di Rtp al questore Gabriella Ioppolo

