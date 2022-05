Messina, 10 chili di droga in un'auto proveniente dalla Calabria: in carcere il corriere

La guardia di finanza ha sequestrato a Messina, con l’ausilio delle unità cinofile, 5,5 chilogrammi di marijuana e altri 5 di hashish, arrestando un uomo proveniente dalla Calabria agli imbarcaderi privati. Le fiamme gialle hanno bloccato un’auto, il cui conducente aveva cercato di fuggire ed eludere i controlli. La vettura però è stata raggiunta e lì la guardia di finanza ha trovato un borsone, contenente 5 buste di marijuana e 50 panetti di hashish.

Dalle analisi effettuate, la marijuana è risultata essere «Amnesia Haze», una particolare varietà dall’alto principio attivo, considerata per questo tra le più potenti al mondo. Il complessivo quantitativo di droga sottoposto a sequestro avrebbe potuto fruttare, nelle piazze di spaccio della provincia, circa 185 mila euro. L’uomo, del quale non vengono fornite le generalità, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e portato nella casa circondariale di Gazzi.

