Fisco: sequestro milionario ad una compagnia di navigazione di Messina

Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Messina a una società di trasporto marittimo e costiero di passeggeri. Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, è stato disposto dal gip su richiesta della procura per il recupero delle imposte evase.

I militari del Gruppo di Messina hanno sequestrato provviste finanziarie riconducibili alla società per un valore di 1.047.597 euro, importo pari all’evasione commessa negli anni 2016, 2017 e 2018 attraverso agevolazioni fiscali, consistenti nella detassazione del reddito e previsti per il comparto della navigazione.

La società nel mirino del fisco è la Caronte&Tourist della famiglia Franza. Avrebbe sottratto a tassazione - nella misura dell’80% - il reddito derivante da una particolare forma di noleggio di una nave iscritta nel registro internazionale al quale, secondo ipotesi d’accusa, non avrebbe avuto diritto.

© Riproduzione riservata