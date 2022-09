Lipari, nuovo incendio con fiamme altissime al Monte e 3 villette lambite dal fuoco

Nuovo incendio con fiamme altissime al Monte, località residenziale dell’isola e tre villette lambite dal fuoco. Dopo Santa Margherita, anche stavolta paura tra la gente anche per il forte vento che soffiava e in poco tempo le ha propagate per circa due ettari di macchia mediterranea.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 12. Mobilitati i vigili del fuoco, forestale, carabinieri, volontari Protezione civile, dell'associazione Radiamotori e numerosi volontari. L’assessore all’ambiente Lucy Iacono ha garantito il coordinamento. Grande preoccupazione tra gli isolani e villeggianti. Il fuoco ha lambito diverse case. Intervenuto anche un canadair che ha bombardato la zona con continui gettiti di acqua di mare e grazie alla collaborazione di tutti alle 16,30 sono state domate.

La località di Monte Gallina è una delle zone residenziali di Lipari e oltre alle case degli abitanti vi sono anche parecchie ville di turisti. L’incendio segue di qualche settimana il rogo che si era sviluppato nella parte opposta dell’isola in località Santa Margherita-Cugna. Anche in questo caso si dovrebbe trattare di un incendio doloso e avviate le indagini da parte dei carabinieri.

Video fornito da NotiziarioEolie.it

