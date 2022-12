La scossa è stata sentita in modo molto netto dalla popolazione di Lipari, ma per fortuna, dicono gli abitanti, non ci sono stati danni. Arrivano le prime testimonianze. Qui la signora Rosalia D'Ambra, che abita a Marina Lunga a Lipari. «Una scossa fortissima, siamo subito scappati fuori», racconta, intervistata da Bartolino Leone.

Video fornito da Notiziarioeolie.it

