Terza frana a Lipari dopo le piogge: a Serra dieci famiglie in trappola

Dopo le recenti bombe d’acqua che hanno Lipari, si susseguono le frane. Prima a Schiccione, località di Pianoconte, poi a Capistello, dove il sindaco Riccardo Gullo, a seguito del sopralluogo del geologo Nico Russo, ha vietato il transito di pedoni e auto, ora è toccato a Serra. A seguito dello smottamento nella stradina di Serra sono bloccate una decina di famiglie che non possono passare con l'auto. Non può transitare neppure il mezzo per il ritiro della spazzatura.

Video fornito da Notiziarioeolie.it

