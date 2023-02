Vulcano, sarà potenziato il sistema di rilevazione dei gas: opere per 2 milioni

“Il Comitato per l’emergenza Vulcano è tornato a riunirsi sulla verifica delle varie iniziative e dovrà approfondire il sistema di rilevazioni dei gas da realizzare”. Lo dice il sindaco Riccardo Gullo. La prossima riunione del comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica di isolani e vacanzieri dell’isola delle Eolie è già stata fissata per lunedì. L’incontro a cui hanno anche partecipato rappresentanti dell’Ingv e della Protezione civile si è tenuto in via telematica.

L’Arpa ha comunicato che “negli ultimi 5 mesi si è assistito ad una sostanziale conformità dei valori rispetto ai massimi fissati per legge con piccoli superamenti in occasione di condizioni meteo (venti da nord est con gas provenienti dalla pozza dei fanghi o da sud-sud est con venti provenienti dal gran cratere La Fossa) che li hanno fatti innalzare”. L’Ingv ha precisato che “le temperature interne registrate dalla strumentazione negli ultimi 3 mesi sono state abbastanza costanti con un trend in leggera diminuzione da aprile 2022 sia pure esse siano ancora piuttosto elevate. Di recente si è assistito a dei valori in aumento sul campo fumarolico di La Fossa. Con Co2 in diminuzione sia pure con valori ancora superiori rispetto al periodo pre-crisi. La baia di Levate presenta ancora una situazione incostante e irregolare con alcuni picchi recenti in determinate aree. Per ciò che attiene alla geofisica, la micro-sismicità è diminuita. Con riferimento alla geochimica tutti i dati relativi al degassamento sono in diminuzione ad eccezione della baia di Levante”.

Ecco gli interventi principali previsti

Fornitura stazione fissa per il monitoraggio dell’aria e relativa manutenzione Arpa 350.000 euro, 5 stazioni mobili multigas per monitoraggio qualità dell'aria Arpa 210.000; 6 sensori di Co2 Arpa 100.000; Attrezzature di monitoraggio per sorveglianza vulcanologica Ingv 135.000; Attrezzature monitoraggio rete indoor (co2 e h2s) Arpa 153.800; Potenziamento presidi di sicurezza forze dell'ordine (pattugliamento costiero) 35.000; Illuminazione nei porti di Ponente e Levante e dell'elipista (gruppi elettrogeni inclusi) Comune 160.000; Sistemazione sentiero che porta al cratere Comune 40.000; CAS (rimborsi) Comune 80.000; Informazione e diffusione Comune 40.000; Sistemazione strada provinciale Provincia 500.000; Fornitura stazione fissa monitoraggio aria e relativa manutenzione. Bisogna definire le procedure per l’acquisizione dell’area. La gara è in via di aggiudicazione. Al momento il monitoraggio viene effettuato attraverso una stazione mobile.

(Foto e video notiziarioeolie.it)

© Riproduzione riservata