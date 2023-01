L'allarme gas a Vulcano, arrivano i rimborsi per chi ha dovuto lasciare la casa

A Vulcano per gli isolani che hanno lasciato le loro villette dopo l’allarme gas, arrivano finalmente i rimborsi. Si tratta di 57 mila euro. L'elenco dei beneficiari che vivevano nella «Zona Rossa», era stato preparato dall'ex dipendente Livio Ruggiero, sottoscritto dal nuovo responsabile della Protezione civile Nico Russo e condiviso dal commissario per l’emergenza, nonché sindaco di Lipari Riccardo Gullo. Proprio per sollecitare i ristori e per invocare la ripresa dell’isola delle Eolie, un centinaio di isolani e anche villeggianti hanno inscenato una manifestazione civile su iniziativa dell’associazione «La Fucina di Efesto».

Le preoccupazioni riguardano anche il calo del 30% nelle presenze turistiche relative alla scorsa stagione estiva. Tra le richieste avanzate «la realizzazione di un sentiero alternativo per far riprendere la scalata sul cratere ancora vietato agli escursionisti e sono sempre più numerosi i vacanzieri che continuano a scalarlo e vengono contravvenzionati dai carabinieri». E c’è anche chi chiede la riapertura del laghetto termale che è sequestrato dalla procura della Repubblica di Barcellona da quasi quattro anni a seguito di illeciti edilizi.

© Riproduzione riservata