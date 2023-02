Lipari, le raffiche di vento non fermano l'elicottero: soccorsa una donna con fratture multiple

Nonostante il vento impetuoso a 40 chilometri orari da tramontana, che sta bloccando i collegamenti con le Isole Eolie per il mare in tempesta, l’elisoccorso è arrivato per consentire di prestare le cure a una donna di Lipari con fratture multiple.

In seguito ad una caduta accidentale vicino alla sua abitazione di Lipari, la signora è stata trasportata al pronto soccorso e il medico dopo i primi accertamenti ha riscontrato fratture multiple alla spalla, alla tibia e al perone. È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso e il pilota magistralmente ha garantito il volo nonostante le raffiche di vento. La donna è stata trasferita a Messina e ricoverata al Papardo nel reparto di ortopedia.

Il vento soffia sull'arcipelago delle Eolie, costringendo allo stop i mezzi di linea. Un solo aliscafo ha collegato stamane, alle 6 e 50, Lipari con Milazzo. Le isole minori sono senza collegamenti da ieri pomeriggio. Il mare in tempesta sta flagellando le coste più esposte. Particolarmente difficile la situazione nella frazione liparese di Canneto dove i marosi hanno invaso, in più punti, il lungomare, rendendo difficoltosa la circolazione.

Il video fornito da Notiziarioeolie.it

