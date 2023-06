Lipari, nuovo acquazzone con allagamenti in via Roma

Violento acquazzone con lampi e tuoni nel pomeriggio a Lipari e la Via Roma, si conferma la via più martoriata dell’isola. Un fiume in piena è sceso dalla località di Ponte mettendo in ginocchio la frequentata via che conduce alla piazzetta di Marina Corta, sede della movida estiva.

Per la gente del luogo soliti disagi. Alcuni abitanti sono rimasti bloccati nelle loro case, mentre i negozianti hanno rischiato di ritrovarsi con l’acqua dentro. “Insomma momenti di grande tensione – dice la signora Carmela Nella Sgroi – a cui ormai siamo abituati. Certo sarebbe opportuno a questo punto risolvere una volta per tutto il problema”.

Laconico il commento della signora Lucia Di Benedetto “Sempre la stessa situazione ogni volta che piove ! Nessuna via di fuga”.

