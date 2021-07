Marefestival a Salina, premio alla Cucinotta: "Importante tornare dove è nata la mia carriera"

L’attrice Maria Grazia Cucinotta e i suoi colleghi Tony Morgan e Claudio Castrogiovanni sono tra i premiati della decima edizione del Marefestival di Salina.

«Per me questo festival - ha detto la Cucinotta, che è anche madrina dell’iniziativa - è stato importante perché grazie agli organizzatori sono potuta tornare sull'isola dove è nata tutta la mia carriera grazie al film 'Il postino' con Massimo Troisi. Per il futuro sta per uscire un film - ha concluso Cucinotta - si chiama 'Gli anni belli' di Lorenzo D’Amico, speriamo che riaprano presto tutte le sale in modo normale e si possa tornare presto tutti al cinema».

«Non voglio vivere nel passato - ha affermato Morgan - ma pensare sempre al futuro. Per questo durante il periodo del Covid noi comunque con le dovute cautele abbiamo girato a Cittadella in Veneto il film 'Bacio'. Un film scritto con

Roberto Agnone prodotto da Jacopo Dotti. Ora partirò per andare a Roma a partecipare ad un film omaggio a Tomas Milan con il quale ho recitato in molti film».

«Paradossalmente il Covid - ha sostenuto Castrogiovanni - non ha danneggiato le produzioni tv o delle serie perché sono riuscite ad adeguarsi e hanno preso le precauzioni del caso e hanno ripreso subito a girare, sono invece preoccupato per il teatro che ancora rimane bloccato, spero presto riparta come merita. Spero si possa riprendere con gli spettacoli dal vivo anche perché vedo paradossalmente cose che francamente non capisco come invece gli aerei o gli altri mezzi di trasporto pienissimi di gente».

