Porto di Sant'Agata di Militello, Grasso assicura: "A luglio 2021 il completamento"

“Oggi è una data importante. L'assessore Falcone è sempre stato presente e il governo regionale ha in qualsiasi modo cercato di mettere le risorse e non porre ostacoli quindi, come ribadito dall’assessore, sarà il prossimo 31 luglio, il termine perentorio per il completamento del porto di Sant’Agata di Militello". A dirlo l’assessore alle Autonomie locali e della funzione pubblica Bernadette Grasso nel corso del sopralluogo, insieme all'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone al cantiere del porto di Sant’Agata Militello.

“Mi ritengo soddisfatta - prosegue - perl’attenzione rivolta alla nostra provincia messinese da parte del governo Musumeci. Guardiamo avanti nell’interesse del territorio nebroideo che presto vedrà realizzato oltre al porto di Capo d’Orlando, anche quello di Sant’Agata Militello e tra qualche mese anche l’inizio dei lavori del porto di Santo Stefano di Camastra”.

“Notevole l' interesse - conclude Bernardette Grasso- anche per la Sanità. È infatti di ieri la notizia della realizzazione di sei posti di terapia intensiva all'interno dell’ospedale di Sant’Agata Militello, grazie alla mia richiesta, esaudita dall’assessore Ruggero Razza. Stiamo lavorando con fiducia affinché la Sicilia possa tornare ad essere la perla del Mediterraneo che tutti sogniamo”.

