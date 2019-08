Salvini a Taormina: "Collegamenti Sicilia terraferma devono essere più veloci"

"Oggi venendo in Sicilia ho preso il traghetto e ho parlato con i lavoratori e i passeggeri, diciamo che nel futuro bisogna collegare la Sicilia con la terraferma molto più velocemente". Lo ha detto a Taormina il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante il beach tour a Taormina. "Non faccio l’architetto, ma sicuramente oggi la situazione non funziona, questo mi sembra evidente", ha aggiunto.

Per Salvini è stata anche l'occasione per parlare del momento politico e della crisi di governo.

