Carnevale estivo di Brolo, boom di turisti - Il video

Una settimana da grandi numeri per il paese di Brolo, in provincia di Messina. Alberghi e ristoranti pieni e un turismo che cresce di anno in anno. Clou del palinsesto e’ stato il carnevale estivo andato in scena nei giorni scorsi e che ha attirato tantissimi turisti.

Tra travestimenti e sfilate di carri, Brolo ha festeggiato in grande stile il carnevale. Non solo carnevale, nel corso di questi giorni sul lungomare del paese messinese sono andati in scena tanti altri eventi che hanno richiamato la presenza di moltissimi turisti.

© Riproduzione riservata