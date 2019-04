Messina, bloccato corriere con oltre 30 chili di marijuana: la droga avrebbe fruttato 60 mila euro

Un corriere di droga è stato arrestato a Messina, durante un controllo al casello autostradale di Tremestieri. L'uomo, bloccato martedì scorso dai finanzieri di Messina, trasportava oltre 30 chilogrammi di marijuana all’interno di un’automobile. La sostanza stupefacente era contenuta in tre grandi sacchi di plastica nel portabagagli dell’autovettura.

La guardia di finanza ha sottoposto a controllo numerosi veicoli in transito nella città dello Stretto e, in uno di questi, è stata trovata la sostanza stupefacente.

I finanzieri hanno fermato una Fiat Punto bianca a prima vista non sospetta, e, durante la perquisizione, è stata trovata la sostanza stupefacente.

Il corriere della droga, Gianluca Giuseppe Fazio, catanese di 41 anni, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto a custodia cautelare nel carcere di Messina “Gazzi” in attesa di giudizio.

La vendita al dettaglio della droga avrebbe potuto fruttare circa 60 mila euro.

