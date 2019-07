La centrale della droga a Messina: decapitata banda, 12 arresti

Un'operazione della polizia ha portato questa mattina all'arresto di 12 persone a Messina. Si tratta di esponenti di spicco e fiancheggiatori di una organizzazione criminale che trafficava droga.

Il blitz arriva al termine di indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di Messina su una banda che trafficava e spacciava sostanze stupefacenti, disponeva di armi e operava nel quartiere popolare messinese Mangialupi. Individuati gli attuali assetti dell'organizzazione, che coinvolge cittadini italiani ed albanesi.

In particolare, l'operazione ha 'decapitato' la linea di comando della banda e ha ricostruito l'organigramma dell'organizzazione criminale in cui ciascuno aveva ruoli e mansioni precise. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di traffico e spaccio di cocaina e marijuana.

I dettagli dell'inchiesta saranno forniti nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperà il Procuratore Aggiunto Rosa Raffa, che si terrà in Questura, a Messina, alle 11.

