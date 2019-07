Messina, in casa 9 chili di marijuana e piante di canapa indiana: arrestato 35enne

Un 35enne messinese, Carmelo Donato, è stato arrestato, nella tarda serata di ieri, dai carabinieri con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari delle Compagnie Carabinieri di Messina Centro e Barcellona Pozzo di Gotto, con il supporto di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, insospettiti da un anomalo via vai dall’abitazione del 35enne, in viale Italia, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

All'interno dell'abitazione sono stati trovati nove chili di marijuana, confezionata in 38 involucri in cellophane, 30 grammi di cocaina con analogo quantitativo di sostanza utilizzata per il taglio, 4.155 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, sette piante di canapa indiana di varia altezza, tre bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento, tra cui due apparecchiature per sottovuoto.

Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato e l’uomo arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata