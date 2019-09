Autostrada Messina-Palermo, riaperto lo svincolo Pollina-Castelbuono

Ristabilita la regolare viabilità sull'autostrada Messina-Palermo. Ultimati i lavori di consolidamento della galleria ferroviaria "Montagnareale", è stato rimosso il doppio senso di circolazione istituito nella carreggiata autostradale di valle in direzione Palermo.

Per gli automobilisti provenienti da Messina, è stata riaperta anche la rampa d'uscita in corrispondenza dello svincolo Pollina-Castelbuono, che era stata chiusa per alcuni giorni per un collaudo a conclusione dei lavori di stabilizzazione, a cura del CAS, dei luoghi in seguito al dissesto verificatosi negli anni scorso per un violento nubifragio abbattutosi nel territorio.

