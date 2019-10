Suora accusa forti dolori all’addome: in ospedale scopre di essere incinta

E’ accaduto in un comune dei Nebrodi: una religiosa lamentando dolori insopportabili all’addome, si sarebbe fatta accompagnare all’ospedale di Sant’Agata Militello per essere visitata. Sottoposta a tutte le analisi e cure del caso i medici con grande stupore hanno scoperto che fosse in stato di gravidanza.

Tra l'imbarazzo generale, il personale sanitario ha ricondotto l'inizio della gravidanza ad alcune settimane prima. La religiosa ,recentemente era stata in Africa, suo paese d'origine. Una volta dimessa dall'ospedale è stata immediatamente trasferita in un altro ordine. Adesso si troverebbe a Roma.

© Riproduzione riservata