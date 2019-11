Naso, cade da un albero mentre raccoglie le olive: 53enne operato a Messina

Si è temuto il peggio ieri pomeriggio per M. G., 53 anni , precipitato dalla scala, da un’altezza di oltre 5 metri, mentre era impegnato nella raccolta delle olive in un terreno di sua proprietà. Trasportato in elisoccorso nella struttura universitaria “ G. Martino”, ha riportato una frattura vertebrale.

È stato operato nella notte il 53enne, è uscito all’una dalla sala operatoria dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per una frattura vertebrale, che secondo l’equipe medica del reparto di Neurochirurgia è perfettamente riuscito.

I sanitari al suo arrivo temevano per la mobilità delle gambe che invece non risulterebbe compromessa. La prognosi resta riservata ma M. G. non sarebbe in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata