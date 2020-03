Coronavirus a San'Agata di Militello, positiva anche la moglie del vigile del fuoco

Positiva al test per il Coronavirus anche la moglie del 51enne allievo vigile del fuoco di Sant’Agata Militello che da ieri si trova ricoverato a Barcellona Pozzo di Gotto dopo essere risultato contagiato dal virus. Negativi invece i test eseguiti sui figli.

Si attendono gli esiti dei tamponi eseguiti sul personale sanitario in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello dove l’uomo si era recato sabato scorso, 6 sarebbero negativi. Sta per essere attivato il Centro operativo Comunale con la Protezione Civile, il vicesindaco Calogero Pedalà, è già all’Ufficio Tecnico comunale per raccordarsi con i funzionari. La madre resterà a casa con le figlie ma in luoghi separati.

