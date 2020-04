Femminicidio di Furci Siculo, il rettore: "Lorena avrà la laurea tanto desiderata"

Lorena Quaranta, la giovane uccisa dal fidanzato Antonio Pace a Furci Siculo, avrà la laurea in Medicina. Lo ha annunciato il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea.

«Con gli amici ed i colleghi della nostra studentessa abbiamo parlato della possibilità di conferire la laurea in medicina a Lorena e mi sono adoperato con gli uffici per istruire il percorso per arrivare all’approvazione della decisione da parte del Senato Accademico nei prossimi giorni», ha affermato e ha aggiunto, però, che vuole «discutere con la famiglia di Lorena modi e tempi, in altri momenti meno convulsi anche se sempre di grande dolore».

«Tutta la comunità accademica - ha concluso il Rettore - in silenzio e con grande commozione sta piangendo una nostra brava studentessa che ricorderemo come merita non appena sarà possibile con la riservatezza che ci ha sempre contraddistinto».

