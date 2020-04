L'omicidio di Furci Siculo: "L'ho uccisa perchè mi ha trasmesso il coronavirus". Ma tamponi negativi

Sarà l’autopsia a dare risposte importanti sulla morte di Lorena Quaranta, 27 anni, la giovane di Favara, studentessa della Facoltà di Medicina di Messina, uccisa dal compagno in una villetta di Furci Siculo, nel Messinese.

In carcere, con l’accusa di omicidio volontario, Antonio De Pace, di Vibo Valentia. Il 28enne ha confessato di averla uccisa. Nel lungo interrogatorio tenuto ieri pomeriggio davanti ai carabinieri della Compagnia di Taormina che indagano sulla vicenda, il giovane, in stato confusionale, avrebbe risposto agli investigatori di averla ammazzata perchè l’accusava di avergli trasmesso il coronavirus. Una versione che non ha convinto gli inquirenti e che ha trovato conferma poi nell'esito dei tamponi: entrambi negativi.

L’avrebbe strangolata e poi ha tentato il suicidio usando un coltello per tagliarsi i polsi e la gola. Intorno alle 8 del mattino ha avvisato i carabinieri. Una versione che è al vaglio degli investigatori. Sono in corso accertamenti su cosa ha provocato la lite tra i due giovani. I carabinieri stanno sentendo diverse persone e nel frattempo la procura ha chiesto al gip la convalida del fermo.

