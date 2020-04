Coronavirus, registrata la prima vittima a Salina: un uomo di 64 anni

Registrata la prima vittima di coronavirus a Salina. È morto, a 64 anni, Rosario Natoli che era stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina. Aveva anche altre patologie. A Santa Marina Salina sono presenti altri quattro casi di contagio. Da una settimana inoltre si attende l'esito dei tamponi di sedici persone che, come precisato dal sindaco Domenico Arabia, si trovano in quarantena come altri 20 isolani in attesa di sottoporsi all'esame.

Salina è una delle poche isole siciliane ad aver conosciuto il coronavirus. Non si registrano invece casi alle Egadi così come ad Ustica, Pantelleria e Linosa.

