Coronavirus, primi due positivi alle Eolie: uno di loro era tornato dal nord Italia

Il Coronavirus tocca anche le isole Eolie, in particolare Salina dove sono già 2 i casi. Si tratta di una giovane di 25 anni che era appena tornata a Santa Marina di Salina dal nord Italia e di un isolano dello stesso Comune, di 64 anni.

I tamponi erano stati eseguiti nella serata di venerdì e la positività, riscontrata dal laboratorio del centro malattie infettive di Barcellona Pozzo di Gotto, attende ancora di essere validata dai uno dei due centri regionali di riferimento. Entrambi si trovano in isolamento.

A preoccupare è soprattutto il paziente più anziano, viste le patologie pregresse. Per lui si sta programmando il trasferimento in un ospedale adeguato, tenuto conto che il presidio sanitario di Lipari non è in grado far fronte alle esigenze della malattia.

