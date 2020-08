Non rispetta le norme anti-coronavirus, chiusa discoteca a Vulcano

Assembramenti, mancanza di distanziamento sociale e di utilizzo delle mascherine. Per questo, durante i controlli dei carabinieri, una discoteca di Vulcano, alle Isole Eolie, è stata chiusa.

I militari hanno controllato il locale dove era in corso una serata danzante, per verificare l’osservanza delle normative in materia di Covid-19, sensibilizzando gli avventori sul rispetto delle distanze interpersonali.

Durante il controllo, i carabinieri hanno accertato la presenza con assembramento di oltre cento persone, in violazione delle regole sul distanziamento sociale e senza indossare le previste mascherine e pertanto hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti del titolare del locale, con l’immediata chiusura dell’attività.

© Riproduzione riservata