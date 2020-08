Troppe persone ad una festa in villa a Panarea, denunciati otto giovani

Avevano organizzato una festa in villa con più di 100 persone violando le norme anti-covid e disturbando gli ospiti delle case vicine. Otto giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Panarea, alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, per disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone.

I militari dell’Arma, intervenuti su richiesta di numerosi cittadini che avevano segnalato lo svolgimento, in piena notte, di una festa danzante. Alla fine delle verifiche i militari hanno deferito in stato di liberta i giovani per aver organizzato una festa in una villa sull'Isola, alla presenza di oltre cento persone, con diffusione di musica ad alto volume mediante un potente impianto acustico, sottoposto a sequestro.

