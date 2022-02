Incidente a Falcone: muore uno chef reduce da Casa Sanremo, ferito un amico

Alessio Terranova, 37enne di Falcone, chef reduce dall'esperienza a Casa Sanremo, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale a Falcone, sulla fascia tirrenica della provincia di Messina. Per cause ancora da accertare una Bmw con a bordo il 37enne e un 33enne ha sbandato sulla strada statale 113, sul ponte di Oliveri, prima di finire contro il guard rail. Nell'impatto ferito l'altro occupante del veicolo, trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo. Per Terranova invece inutile la corsa verso l'ospedale di Patti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.

Il 37enne era molto conosciuto nel territorio di Falcone, ma non solo. Era tornato da pochi giorni dalla sua esperienza di chef a Casa Sanremo. «In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita - è il commento del sindaco di Falcone, Nino Genovese, in un post su Facebook -. Dovevamo ancora fare quell’articolo per celebrare la tua presenza a Casa Sanremo come chef, invece ora sui giornali si leggerà sì di Alessio Terranova come grande chef, ma per avere prematuramente perso la vita in un tragico incidente. Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece, tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto. Oggi è un giorno di immenso dolore per tutta la comunità di Falcone - scrive il primo cittadino del Comune del Messinese - , che si stringe alla mamma, al fratello, a tutti i parenti ed ai tantissimi amici. A tutti noi mancherà il tuo sorriso, la tua allegria, la tua immensa simpatia e la tua sincera amicizia; e ti ricorderemo sempre con affetto. Un pensiero ed una preghiera anche per l'amico coinvolto nell'incidente che ci ha strappato il nostro Alessio, in attesa di ricevere buone notizie».

Sul proprio profilo Facebook aveva pubblicato numerose foto da Sanremo. Molte in cucina, qualcuna scattata in esterno, davanti all'Ariston, nei momenti liberi. Per l'ultima sera del Festival aveva pubblicato una foto, dando l'arrivederci all'anno prossimo.

© Riproduzione riservata