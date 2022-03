Messina, fuoristrada sbanda e si ribalta dopo l'impatto con un'altra auto: un ferito

È di in ferito il bilancio di un incidente che si è verificato oggi a Messina intorno alle 14 in via San Cosimo, all'angolo con la via Napoli. Ad avere la peggio il conducente di un fuoristrada. La sua vettura ha colpito un'auto e l'autista dopo l'impatto ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Il ferito ed è stato portato al Policlinico di Messina.

Sul posto, i carabinieri e gli agenti della polizia. La strada è rimasta chiusa fino a quando non è intervenuto il carro attrezzi per rimuovere il mezzo.

