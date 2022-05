Forte esplosione sullo Stromboli mentre si registra la serie tv con Ambra: "Che meraviglia"

Una forte esplosione dello Stromboli, nelle Eolie è stata avvertita dagli isolani e dai turisti che sono in vacanza sull’isola. La ripresa dell’attività Stromboliana viene segnalata anche dall’Ingv di Catania che in una nota segnala «una sequenza di esplosioni di intensità maggiore rispetto all’ordinario da varie bocche dell’area centro-meridionale della terrazza craterica». «L’attività - precisa l’lstituto nazionale di geofisica e vulcanologia - ha prodotto una significativa emissione di materiale piroclastico grossolano che ha ricoperto abbondantemente la terrazza craterica e ha raggiunto anche Pizzo. La nube di cenere prodotta si è diretta verso i quadranti meridionali».

Attualmente sul cratere la scalata è autorizzata fino a 400 metri d’altezza. A Stromboli da alcuni giorni è presente una troupe che sta girando la serie televisiva sulla Protezione civile con la presenza di Ambra Angiolini che non si è fatta scappare la foto ricordo con la spettacolare eruzione e sui social ha commentato "che meraviglia..."

A Stromboli si gira una serie tv sulla protezione civile: sull'isola l'attrice Ambra Angiolini Ambra Angiolini Le riprese a Stromboli Le riprese a Stromboli Angelo Maria Sferrazza Il regista Marco Pontecorvo

In serata l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha diffuso una nota per comunicare che le reti di monitoraggio sullo Stromboli «hanno registrato il rientro dei parametri alla normale attività alle ore 18:35». «Le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza - si legge nella nota - hanno mostrato che la sequenza esplosiva di intensità maggiore precedentemente comunicata è iniziata da una delle bocche dell’area craterica centro-sud ed è stata seguita da almeno altre cinque esplosioni, di intensità minore per l’altezza e la dispersione dei prodotti grossolani. Questi ultimi hanno ricoperto la terrazza craterica, sono ricaduti anche a Pizzo, e solo in minor misura sulla Sciara del Fuoco». Attualmente, l’ampiezza media del tremore vulcanico, l’ampiezza ed il tasso di accadimento degli eventi, sottolinea ancora ‘Ingv, «presentano valori nella norma».

Sull’isola sono stati intanto segnalati alcuni principi di incendio per la caduta di lapilli incandescenti, sia sul versante di Stromboli che su quello di Ginostra. Dal piccolo borgo di Ginostra raggiungibile solo via mare uno dei 40 residenti, Gianluca Giuffrè, che è anche giornalista, lancia un appello. «Nonostante i nostri continui solleciti - dice - i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso sopra il porticciolo, già appaltati, non sono ancora iniziati, e quelli per l’approdo di Protezione Civile devono ancora essere ultimati. In caso di eruzione, come avvenuto oggi, il porto rappresenta per noi la nostra unica via di fuga».

© Riproduzione riservata