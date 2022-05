Incendio a Stromboli, fiamme alimentate dal vento: già distrutti ettari di macchia mediterranea

Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Stromboli, alle Eolie. Il rogo si è sviluppato nella località sovrastante San Vincenzo. Le fiamme vengono alimentate dal forte vento che c'è nella zona e in poco tempo si sono propagate, distruggendo oltre un ettaro di macchia mediterranea.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un elicottero che ha proceduto a gettare sulle fiamme getti di acqua di mare.

Gli eoliani hanno ancora impresse nella mente le immagini dell'incendio scoppiato nello scorso mese di agosto a Quattropani, la borgata più verde dell’isola di Lipari, che ridusse in cenere 30 ettari di macchia mediterranea. In quell'occasione tanta paura per gli isolani, villeggianti e turisti. Le fiamme si svilupparono intorno alle 23 nelle località di Caolino e Valle Pera. Per il vento di scirocco che soffiava, in poco tempo si propagarono anche ad Aria Morta e Costa D’Agosto e per oltre cinque ore misero in ginocchio la frazione.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata