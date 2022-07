Messina, incendio in un deposito di rifiuti: nube nera avvolge il Villaggio Unrra

Vigili del fuoco ancora al lavoro a Messina. I pompieri sono impegnati a Gesso per spegnere gli ultimi focolai di un incendio che ieri pomeriggio ha distrutto la vegetazione sulla collina e soprattutto stanno lavorando in via Calispera dove un rogo originato in un campo incolto si è spostato in un deposito di rifiuti della Messina Servizi dove avviene lo stoccaggio. In fiamme vari tipi di materiale con l'aria che è diventata irrespirabile e si è levata una densa nube nera che ha avvolto anche il villaggio Unrra.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia municipale. Preoccupa il tipo di rifiuti bruciati che sta provocando un'aria irrespirabile. Il fumo nero è visibile in vari quartieri della zona sud.

Da ieri, quindi, i pompieri lavorano incessantemente: le colline della zona nord della città sono state invase dalle fiamme, che hanno tenuto in apprensione gli abitanti di via Torrente Gallo, a Gesso. Hanno lavorato le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Messina e Villafranca Tirrena, i volontari della Protezione civile e gli uomini della Forestale. L’incendio era visibile da notevole distanza, generando fumo che sorvolava lo Stretto.

