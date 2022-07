Incalzano gli incendi in Sicilia: canadair in azione a Savoca: le fiamme sfiorano le case

Continua ad aumentare il numero degli incendi sparsi in tutta la Sicilia. Questa mattina (sabato 9 luglio) i vigili del fuoco del distaccamento di Messina sono intervenuti in una zona intorno a Savoca, nel Messinese, per un vasto incendio.

Le fiamme stanno avvolgendo le colline e si stanno avvicinando pericolosamente alle abitazioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti un Canadair e due elicotteri. Il rogo ha causato alte colonne di fumo visibili a molti chilometri di distanza.

Ieri, nel Trapanese, è stato spento il grosso incendio che ha devastato ettari di macchia mediterranea su Monte Sparagio. Avviata la bonifica dei luoghi attraversati dalle fiamme per evitare che altri focolai possano divampare. Il fuoco era partito dalla zona di Biro e ha raggiunto la zona Castelluzzo/San Vito, fino ad arrivare sul versante settentrionale della montagna e da qui fino al lato che guarda verso Buseto Palizzolo.

