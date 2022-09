Messina, l'automobile si ribalta: feriti marito e moglie

E' di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi a Messina. Per cause ancora da accertare, un'automobile con a bordo due coniugi si sarebbe ribaltata all'altezza di via del Santo.

Sul posto, allertati dai passanti che hanno assistito al sinistro, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo la passeggera. Il conducente, invece, era già fuori dall'auto.

Sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso alla donna che non dovrebbe aver riportato gravi ferite. Gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale di Messina sono giunti sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

