Scooter centra una donna col passeggino, tragedia sfiorata a Messina

Scooter investe una donna con un passeggino in via Tommaso Cannizzaro a Messina, salvo il neonato. L'incidente è avvenuto all’incrocio con la via Risorgimento. La donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali spingendo il passeggino.

Alla guida dello scooter, un uomo di 70 anni. Secondo una prima ricostruzione degli agenti, l'uomo giunto in prossimità della via Risorgimento, avrebbe superato i veicoli fermi per far passare i pedoni, e così avrebbe investito proprio la donna che stava spingendo un passeggino con il neonato.

La donna è finita per terra procurandosi escoriazioni varie e per questo trasportata in ospedale, da dove stata poi dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il neonato non ha subito conseguenze.

Lo scooter era sprovvisto della copertura assicurativa e per questo è stato sequestrato dagli agenti.

