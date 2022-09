Messina, moto impatta con un'auto e si schianta contro uno scooter: un ferito

Incidente stradale sul corso Cavour a Messina. Per cause ancora da accertare, uno scooter con a bordo un uomo si sarebbe scontrato con un'auto per poi finire la corsa sul marciapiede dove ha centrato un altro motociclo fermo in sosta.

Nell'impatto il conducente del veicolo a due ruote ha riportato alcune fratture. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitati del 118 che hanno prestato il primo soccorso al malcapitato prima del trasferimernto all'ospedale "Piemonte". Gli agenti della polizia municipale di Messina hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Lo scorso 23 settembre, sempre a Messina, un altro incidente stradale ha coinvolto in via La Farina un pedone, investito da una moto. Il 70enne è stato trasportato al Policlinico non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il 118 e gli agenti della Sezione infortunistica.

