Grave incidente questa sera in via La Farina. Ancora un pedone investito da una moto: si tratta di un uomo A.U, 70 anni, subito portato al Policlinico. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi. Sul posto il 118 e gli agenti della Sezione infortunistica.

Un altro pedone investito nel giro di 24 ore: giovedì pomeriggio era toccato ad una donna di 50 anni, travolta da un'auto in Via Tommaso Cannizzaro.

