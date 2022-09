Incidente a Pace del Mela, scontro fra due auto: un morto e due feriti

Un uomo ha perso la vita e due donne sono rimaste ferite. in un incidente stradale avvenuto oggi (26 settembre) lungo la via Nazionale a Giammoro, frazione di Pace del Mela, comune in provincia di Messina.

Per cause ancora da accertare, l'impatto ha visto coinvolte una Fiat guidata da un 59enne e una Citroen con a bordo due donne. Ad avere la peggio l'uomo che ha perso la vita in seguito alla ferite rimediate nell'incidente.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso anche alle donne ferite nello scontro fra le utilitarie. La giovane alla guida dell'altra auto ha rimediato varie contusioni ed è stata trasportata all’ospedale “Fogliani” di Milazzo.

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Milazzo e della stazione di San Filippo del Mela per effettuare i rilievi del caso e capire l'esatta dinamica del sinistro.

