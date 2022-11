Maltempo, temporali in Sicilia. Nel Messinese la situazione più critica, a Catania pioggia e vento

Maltempo in tutta la Sicilia. Così come previsto da ieri sera sull'Isola sono presenti temporali e piogge con precipitazioni abbondanti, questa mattina, in alcune zone. Le maggiori criticità alle Eolie con una fitta grandinata alla quale è seguita una pioggia torrenziale che, in molte zone ha trasformato le strade in torrenti in piena. Allagamenti si registrano mentre a Stromboli dalla montagna è venuto giù un fiume di fango. Pioggia abbondante in tutto il Messinese.

La protezione civile regionale aveva diramato un avviso di allerta meteo gialla, segnalando “condizioni meteo avverse” per oggi con “precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”, per l’intera giornata.

Temporali anche in provincia di Catania fin dalla mattina e vento. Secondo le previsioni, intorno alle 13 di oggi a Catania il vento arriverà a soffiare a 54 chilometri orari ma già nel primo pomeriggio la situazione dovrebbe attenuarsi.

Leggera pioggia anche in provincia di Palermo. Temporali e fitte piogge anche nella zona del Ragusano e del Siracusano ma la situazione, al momento è sotto controllo.

© Riproduzione riservata