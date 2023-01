Stromboli, per mettere in sicurezza l’isola occorrono altri 12 milioni. Gli interventi previsti dal sindaco Gullo

“Per mettere Stromboli in sicurezza il dipartimento della Protezione civile al più presto dovrà approvare il secondo piano strutturale di interventi che abbiamo presentato”. Riccardo Gullo, sindaco-commissario per l’emergenza nell’isola delle Eolie fa il punto dopo che nuovamente le viuzze sono state allagate da un fiume di fango, detriti e massi.

“Gli interventi – spiega – dovranno essere previsti su tutti i corsi d’acqua dell’isola. Il progetto di 12 milioni di euro è dell’Autorità di Bacino ed è fondamentale per mettere ordine alla viabilità mancante che, storicamente, si basava sul transito diretto nei torrenti. Solo nel 1904, infatti, è arrivata la legge che vietava di costruire a meno di 10 metri dai torrenti. La maggior parte delle abitazioni di Stromboli, però, è stata costruita prima”.

Sul torrente San Vincenzo, dove è in corso l’intervento di somma urgenza disposto dall’Autorità di Bacino, nuovi danni compromettono l’accesso alle case e sono stati disposti ulteriori provvedimenti di emergenza.

Stessa situazione sul torrente Dogione, dove il percorso per raggiungere alcune abitazioni risulta molto accidentato e, in alcuni casi, al limite della praticabilità.

Anche la strada che porta all’Osservatorio, oggetto dell’intervento di restauro disposto in seguito all’emergenza vulcanica del 2019, è stata ulteriormente danneggiata dall’alluvione.

Il sindaco Gullo viste le nuove emergenze ha sollecitato un sopralluogo urgente da parte dell’Autorità di Bacino.

Una ditta locale è stata incaricata per l’ennesima operazione di rimozione di detriti alluvionali tornati sulle strade proprio in questi giorni. Inoltre sono in programma il rifacimento e sistemazione di alcune strade e le opere logistiche che garantiscano la presenza stabile sull’isola di organi di pubblica sicurezza, il cui lavoro rientra a pieno titolo in un sistema di Protezione Civile che possa essere più efficiente e immediatamente operativo.

Foto da notiziarioeolie.it

