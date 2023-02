«L'urologo Manca ucciso dalla mafia»: la famiglia chiede di riaprire le indagini

«Quello del dottor Attilio Manca non fu un suicidio ma un omicidio di mafia»: dopo 19 anni anni, a dare di nuovo speranza a Gioacchino e Angela Manca, genitori del giovane medico siciliano trovato morto in casa sua a Viterbo l’11 febbraio del 2004, di arrivare alla verità sulla morte del loro figlio, è la relazione della Commissione Antimafia della scorsa legislatura, secondo la quale mandanti, organizzatori o esecutori materiali, vanno ricercanti nella mafia di Barcellona Pozzo di Gotto.

Sulla base delle conclusione dei parlamentari e delle indagini difensive, l’avvocato della famiglia, Fabio Repici, chiederà nei prossimi giorni alla Direzione distrettuale antimafia di Roma di riaprire le indagini. Manca fu trovato morto l’11 febbraio 2004: inizialmente si parlò di un’overdose, poi il caso fu archiviato come suicidio, ma secondo i suoi genitori e i legali, il giovane medico fu ucciso perché testimone scomodo della latitanza del boss Bernardo Provenzano, operato in Francia l’anno prima. Una pista che la relazione dell’Antimafia invita ad approfondire, guardando «nel loro complesso» tutti gli elementi.

L’inchiesta parlamentare ripercorre gli elementi che dovrebbero portare ad escludere un atto di autolesionismo: dalla «copiosa quantità di sangue» trovata in casa, ai segni delle punture di eroina rinvenute nel braccio sinistro, mentre Manca era mancino, la «totale assenza di impronte su una delle siringhe usate per iniettare l’eroina e il microscopico frammento, non utilizzabile per comparazioni dattiloscopiche, ritrovato sulla seconda».

Dopo una precedente relazione, nel 2018, che escludeva elementi per ipotizzare un omicidio di mafia, l’indagine per questa seconda relazione, approvata all’unanimità e pubblicata allo scadere della scorsa legislatura, è partita dall’assoluzione nel 2021 con la formula «perché il fatto non sussiste» della donna accusata di avere ceduto a Manca l’eroina e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno parlato del coinvolgimento di esponenti della mafia. Invita a verificare una serie di possibilità, ad esempio che Manca - un urologo che aveva studiato e lavorato in Francia - avesse provveduto ad individuare il chirurgo francese, o che lui stesso avesse poi visitato Provenzano dopo l'intervento.

«Il Parlamento - ha detto l’avvocato Repici - è riuscito a fare una lettura critica degli elementi acquisiti migliore di quella compiuta dalla magistratura. La famiglia Manca ringrazia la Commissione Antimafia per il risultato formidabile, che ci consente di rivolgerci alla procura di Roma con una denuncia per la riapertura delle indagini con le spalle rafforzate dalla relazione, che ha colmato con un importante lavoro un buco nero nella storia d’Italia rappresentato dall’omicidio di questo giovane medico».

© Riproduzione riservata