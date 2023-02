Lipari, nuove emergenze in ospedale: 8 mesi d'attesa per un'ecografia

A Lipari in ospedale è sempre emergenza. Per la radiologia che si è ritrovata quasi fuori uso (funzionava solo la tac) e si sono dovuti richiedere i tecnici all’Asp per riparare i guasti.

Ma le proteste degli isolani riguardano anche le lunghe file d’attesa per un esame. Il problema lo ha sollevato il pasticcere Pino D’Ambra. “8 mesi per una ecografia e 4 mesi per una visita oculistica. E’ normale?”.

Nel mentre, l’elisoccorso va e viene. Tre volte anche in 24 ore. A Salina, per un incidente ad un isolano. Stava tagliando con le forbici i rami di un albero e si è amputato la falange del dito della mano. Soccorso è stato trasferito a Lipari e i medici del presidio dopo le prime cure hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasferito a Palermo e ricoverato al policlinico nel reparto chirurgia della mano.

Nel giro di pochi giorni è il secondo incidente a causa di un albero. A Panarea un abitante era caduto proprio da un albero fratturandosi il bacino. Anche in questo caso trasferimento a Messina e intervento in ospedale. A Lipari altro viaggio del velivolo del 118 per un isolano ricoverato in chirurgia toracica al policlinico. E subito dopo altra paziente con problema cardiologico ricoverata nel presidio di Milazzo.

