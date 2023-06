Acqua inquinata a Messina, fino a venerdì 30 giugno analisi gratuite nelle abitazioni

Da oggi a dopodomani, 30 giugno, i cittadini messinesi potranno richiedere le analisi dei campioni d’acqua prelevata al rubinetto interno delle proprie abitazioni. Comune e Amam lavorano in sostegno dei residenti che da settimane subiscono disagi per l’inquinamento idrico a causa di tracce di gasolio nell’acqua. L’analisi dell’acqua è riservata ai cittadini delle zone dove vige ancora il divieto di uso potabile.

I campioni possono essere prelevati dopo le ore 14. I tecnici verificheranno anche la qualità e lo stato degli impianti. Il campione, di almeno 1 litro, può essere prelevato autonomamente con una bottiglia in vetro e consegnato al laboratorio mobile di Amam, dalle ore 10 alle 16,30 in piazza Masuccio.

“Sin dall’apertura dell’attività di campionatura, questa mattina – afferma la presidente di Amam, Loredana Bonasera – l’affluenza dei cittadini è stata notevole, segno che il servizio posto a disposizione da Amam e Comune è efficace ed è un segnale di presenza, anche per fornire informazioni e chiarire dubbi ai residenti”. “Continua attivamente – dice il sindaco Federico Basile – dopo l’intervento di messa in sicurezza della condotta idrica e la successiva rimessa in esercizio della distribuzione, l’adozione in piena sinergia di tutte le iniziative di prevenzione, supporto e assistenza agli utenti interessati dalla criticità idrica”.

Il sindaco invita ancora una volta, ai sensi dell’ordinanza 133 del 21 giugno scorso, tutti i proprietari e amministratori di condominio degli stabili ricadenti nell’intera area interessata a procedere alla pulizia, igienizzazione e sanificazione dei serbatoi di accumulo dell’acqua potabile, sia condominiali che privati prima di recarsi al laboratorio mobile per analizzare l’acqua.