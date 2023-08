Furci Siculo, perde il controllo dello scooter: un uomo in gravi condizioni

Incidente stradale a Furci Siculo, in provincia di Messina: un uomo di 42 anni ha perso il controllo del suo scooter ed è finito violentemente sull'asfalto, è in condizioni gravissime. L'impatto è avvenuto sulla strada statale 114, nei pressi della villa comunale. Per cause ancora da accertare il 42enne, che abita a Santa Teresa di Riva, è uscito fuori strada. Ferito, è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso del 118 che ha trasportato l'uomo al policlinico di Messina con codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche l'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto.