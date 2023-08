Incidente a Sant'Angelo di Brolo, 50enne precipita con la moto in una scarpata: è in prognosi riservata

Ancora un incidente stradale nel Messinese. A Sant’Angelo di Brolo, un 50enne che era alla guida di una moto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata. L'incidente è avvenuto in località Santo Pietro.

Un automobilista che si trovava subito dietro al 50enne ha assistito alla scena, si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Le condizioni del 50enne sono apparse subito gravi e, dopo essere riusciti a recuperarlo tra la vegetazione, i medici hanno prestato le prime cure del caso e trasportato all'ospedale Barone Romeo di Patti. In considerazione delle gravi ferite riportate, il 50enne è stato poi trasferito in elisoccorso al Papardo di Messina, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri della stazione di Sant’Angelo di Brolo hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente e sentito la testimonianza dei presenti.

Sempre nel Messinese, ma a Furci, ieri era avvenuto un altro incidente con un ferito grave. Un 42enne che era in sella ad uno scooter è finito sull’asfalto all’ingresso sud del paese, sulla Statale 114, e nell’impatto ha riportato profondi traumi che hanno fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e poco dopo è atterrato nel campo da calcio l’elisoccorso, che ha condotto il ferito al Policlinico di Messina con politraumi e ferite gravi.