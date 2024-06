Violenza in una scuola di Milazzo: il docente dimesso dall'ospedale, identificato lo studente che l'ha colpito

È stato dimesso dall'ospedale il docente dell'istituto Leonardo da Vinci di Milazzo aggredito da uno studente. Le condizioni fisiche sono buone anche se rimane molto scosso.

Il professore di matematica è stato aggredito, con pugni di cui uno in viso, da uno studente dopo aver appreso di essere stato bocciato. Secondo la ricostruzione, il docente di matematica, dopo gli scrutini, aveva convocato a scuola i genitori del ragazzo per comunicargli la bocciatura. Quando la coppia è andata via, a scuola si è presentato il giovane che avrebbe raggiunto il professore di matematica al primo piano dell'Istituto e lo avrebbe colpito con pugni di cui uno in viso. L'uomo, che non si aspettava la reazione, è caduto a terra, ferito.

Il ragazzo è fuggito, mentre la preside ha allertato immediatamente i soccorsi e sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e la polizia. L'uomo è stato trasferito in ospedale e sottoposto agli accertamenti del caso, tra cui una tac.