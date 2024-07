Stromboli, il «gigante buono» è più calmo: dopo il vertice con Musumeci in arrivo modifiche alle restrizioni

Nuove ordinanze del sindaco Riccardo Gullo che autorizza la scalata al cratere di cento metri per consentire la passeggiata fino all’Osservatorio per osservare un po’ più da vicino l’attività eruttiva e anche per far sbarcare i turisti giornalieri con vaporetti. L’isola – insomma – potrà risollevarsi a livello turistico dopo giorni di quasi totale assenza del movimento turistico, ma con una straordinaria presenza di militari e di rappresentanti della Protezione civile, oltre che di vulcanologi.

La novità importante è che possono nuovamente sbarcare i turisti giornalieri che arrivano con i vaporetti. Ma deve essere regolamentato e non potrà essere «selvaggio» come avveniva in precedenza. In questi termini: a Stromboli le società che risultano in atto essere tre della Regione Calabria (Comerci Navigazione di Tropea, Savadori Navigazione di S. Costantino Briatico e Tripodi Navigazione di Tropea) e tre della Regione Siciliana (Navisal s.r.l. di Milazzo, Tarnav Group di Milazzo e Visit Sicily di Capo d’Orlando), stante lo stato di allerta rosso e stato di preallarme dovranno scegliere e concordare con l’Ufficio di Protezione Civile comunale il giorno della settimana in cui operare, in quanto è consentito di operare soltanto per un giorno alla settimana; le azioni di sbarco ed imbarco per la marineria locale saranno oggetto di regolamentazione con ulteriore specifico provvedimento.

A Panarea, nelle sole giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, nella sola fascia oraria che va dalle ore 12,30 alle ore 19.