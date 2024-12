Un venerdì maledetto si è portato via Milena, Marina e la piccola Aurora: a Messina due comunità nel dolore

La vita di tre donne spezzata. Tre volti bellissimi, sorridenti, gioiosi per sempre spenti. Il venerdì che precede il Natale è una via crucis di dolore, tre vittime della strada in due incidenti diversi. Un maledetto tamponamento in provincia di Cosenza si è portato via Marina Calabrese, di 39 anni, e la figlia Aurora Pellegrino di 10 anni. Feriti ma fortunatamente non in pericolo di vita il marito e l'altro piccolo di 3 anni, in auto verso Napoli per alcuni giorni di vacanza.

A Messina, sulla tangenziale è invece morta Milena Paratore, di 40 anni, in un incidente autonomo tra gli svincoli di Giostra e Boccetta. E adesso due comunità piangono per queste tre vittime.

La famiglia Pellegrino vive a Santo Stefano Briga, dove sono state annullate tutte le attività natalizie previste per oggi. "Nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, la famiglia Pellegrino di S.Stefano Briga è stata coinvolta in un tragico incidente, avvenuto in autostrada, nella zona del Cosentino. Sono purtroppo decedute la mamma, la signora Marina Calabrese, e la figlia Aurora, di anni 10, frequentante la classe quinta della Scuola Primaria di S.Stefano Briga. L’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Santa Margherita” ricorda la dolcissima Aurora e partecipa con vivissimo cordoglio al dolore dei familiari" si legge nel sito dell'istituto comprensivo che la piccola frequentava.