Arriva in tv la fiction dell'incendio a StrombolI: «Sempre al tuo fianco» racconta il lavoro della Protezione civile

Da domenica 15 settembre e per sei serate va in onda su Rai 1 in prima serata Sempre al tuo fianco. La serie tv - una coproduzione Rai Fiction - 11 Marzo Film, per la regia di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella - vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione civile, persone normali in circostanze eccezionali.

Sul set, il 25 maggio del 2022, si sviluppò l’incendio che carbonizzò la montagna di Stromboli. Non a caso nelle scorse settimane ha suscitato polemiche la decisione della Rai di mandare in onda la serie. Peraltro, l’azienda aveva spiegato di non essere intervenuta nella fase esecutiva delle riprese, che si era svolta «ad esclusivo carico della società produttrice». Nel tentativo di ricucire i rapporti con la comunità locale, Viale Mazzini aveva proposto di lanciare la fiction come un evento-anteprima che coinvolgesse l’intera comunità, ma gli isolani si sono opposti, chiedendo un risarcimento per i danni subiti. La montagna rimasta senza vegetazione, peraltro, successivamente causò altri disastri: in seguito alle piogge torrenziali, dalla montagna è venuto giù nel centro abitato un enorme cumuli di fango e detriti.