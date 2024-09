Su Raiuno la fiction che scatenò l'incendio a Stromboli, gli abitanti lanciano l’appello: non guardatela

L’invito lo ha inviato Rosa Oliva presidente della locale Proloco. “ Non si faccia neppure pubblicità – dice - devono cadere nell'oblio totale. Hanno distrutto una delle più belle isole al mondo. Ancora Stromboli piange le conseguenze dell'imperizia e superficialità dei protagonisti che non hanno avuto il coraggio civile di venire a vedere il disastro che hanno fatto e dimostrare la loro solidarietà. Ad ogni pioggia scatta la paura”.

"Sempre al tuo fianco" vede protagonista Ambra Angiolini nei panni della responsabile del rischio vulcani della Protezione Civile, Sara Nobili. “Invito chiunque abbia a cuore la salvaguardia di un paradiso in terra a scrivere sulla bacheca ufficiale della Rai su Facebook la propria intenzione di boicottare la fiction che ha lasciato una ferita ancora aperta sull’isola di Stromboli”.

Domenica alle 21,30 andrà in onda la fiction della Rai che scatenò l’incendio che bruciò mezza isola e gli abitanti lanciano l’appello “evitate di vederla…”.

L’invito è stato subito raccolto sui social e sono già stati centinaia e centinaia gli isolani e gli amanti di Stromboli sparsi nel mondo che hanno condiviso e manifestato pubblicamente il loro dissenso.

Gli stessi abitanti e villeggianti in una riunione organizzata dal sindaco Riccardo Gullo con alcuni dirigenti della Rai avevano richiesto di non trasmetterla in attesa della definizione dell’inchiesta alla procura della Repubblica di Barcellona che vede indagate sei persone che fanno anche parte delle due società incaricate della gestione della fiction. Ma dopo l’impegno assunto, “Mamma Rai” ha fatto di testa sua e domenica sarà trasmessa.

Foto notiziarioeolie.it